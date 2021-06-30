На Луганщине полиция разоблачила "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Его собираются депортировать после решения суда.

На Луганщине правоохранители разоблачили трех граждан Грузии, один из которых занесен в санкционный список Совета национальной обороны и безопасности "уголовных авторитетов". 29 июня их задержали, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Луганщины

Полиция совместно с Государственной миграционной службой решает вопрос об их принудительном возвращении на родину.

Как пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный "криминальный авторитет" - это Руслан Аскеров. Он является подсудимым по одному из дел, которое рассматривается судом в Мариуполе, поэтому вопрос о его выдворении в Грузию может решиться только после решения суда.

Напомним, что в СНБО заявили, что в Украине не осталось ни одного "вора в законе". По подсчетам СНБО, на территории Украины находились 111 "криминальных авторитетов", которых внесли в санкционный список. Затем их осталось 42, но и этих рассчитывают выдворить.

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