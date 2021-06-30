В Мукачево горел мотель

Информация о пострадавших не поступала.

В Мукачево на территории мотеля "Водолей" на улице Графа фон Шенборна произошел пожар.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

В ГСЧС Закарпатья рассказали, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.

На месте происшествия работали шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей города и добровольцев церковной пожарной команды, всего - 26 пожарных.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

В 17:10 пожар был локализован.

Информация о пострадавших не поступала.