В Мукачево горел мотель

Информация о пострадавших не поступала.

В Мукачево горел мотель
Фото: mukachevo.net

В Мукачево на территории мотеля "Водолей" на улице Графа фон Шенборна произошел пожар.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

В ГСЧС Закарпатья рассказали, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.

На месте происшествия работали шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей города и добровольцев церковной пожарной команды, всего - 26 пожарных.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

В 17:10 пожар был локализован.

Информация о пострадавших не поступала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский миллиардер умер от ковида в МонакоРоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничествоВ Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество
Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортахЖена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах
Москву залило дождем, улицы и метро подтопленыМоскву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Блок рекламы


Похожие новости
Под Тернополем загорелась свалкаПод Тернополем загорелась свалка
В центре Тернополя загорелся ресторанВ центре Тернополя загорелся ресторан
На Львовщине горел ресторанНа Львовщине горел ресторан
В Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропортаВ Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропорта
В белорусском Будславе горел костел, обрушилась крыша зданияВ белорусском Будславе горел костел, обрушилась крыша здания
В Черкассах горел шелковый комбинатВ Черкассах горел шелковый комбинат
В центре Львова горел отельВ центре Львова горел отель
В Ужгороде горел недействующий отельВ Ужгороде горел недействующий отель
В Хмельницкой области сгорела деревянная церковьВ Хмельницкой области сгорела деревянная церковь
На Киевщине горели гаражи с газовыми баллонами внутриНа Киевщине горели гаражи с газовыми баллонами внутри
Последние новости
Подгружаем последние новости