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2021-06-30
В Мукачево горел мотель
Информация о пострадавших не поступала.
Фото: mukachevo.net
В Мукачево на территории мотеля "Водолей" на улице Графа фон Шенборна произошел пожар.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
В ГСЧС Закарпатья рассказали, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.
На месте происшествия работали шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей города и добровольцев церковной пожарной команды, всего - 26 пожарных.
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
В 17:10 пожар был локализован.
Информация о пострадавших не поступала.