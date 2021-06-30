В Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощи

Нападавшего задержали и отправили под стражу.

В Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощи
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ударил врача скорой помощи ножом в живот. Пострадавшего отправили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В дежурную часть Днепровского управления поступило сообщение от врача о том, что на улице Генерала Жмаченко во время конфликта ранен работник скорой медицинской помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.

Как рассказала следователь полиции Алена Голенко, в квартире между матерью и пьяным сыном возник конфликт, в ходе которого женщина вызвала скорую.

"Фигурант, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, а после совершенного скрылся с места происшествия. Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу. Работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Задержанным оказался 47-летний ранее не судимый киевлянин", - рассказала полицейская.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступала за введение сопровождения медиков работниками полиции после того, как произошло несколько случаев нападений на медиков.

Так, в Днепре человек вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий. А в Харькове неизвестные напали на бригаду врачей скорой.

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