В Киеве временно не рекомендуют купаться на 5 пляжах из 14

Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в столице в последние дни.

В Киеве этим летом подготовлено и открыто 14 муниципальных пляжей.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Плесо".

В Днепровском районе для работают 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Предмостная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Веселка", в Оболонском районе 2 пляжа - "Вербный", "Пуща-Водица"; в Деснянском районе 2 пляжа - "Черторой", "Троещина"; в Голосеевском районе - пляж "Галерная".

Информацию о статусе пляжей можно отслеживать по флагам, размещенным на каждом из них (зеленый - купание без ограничений, желтый - купаться не рекомендуется, красный - не купаться), а также на новом официальном сайте КП "Плесо".

По состоянию на 30 июня, временно не рекомендуется купаться на пляжах: "Веселка", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина". Отмечается, что ухудшение качества воды вызвано жарой, державшейся в столице в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды.

На пляжах столицы также обустроили 26 спасательных постов. Спасательные подразделения находятся на постоянном дежурстве. На постах в пределах пляжей также дежурят около 150 лайфгардов "Пляжного патруля". Они наблюдают за водой, а также совместно с полицией следят за общественным порядком и безопасностью.

В КГГА также отметили, что в этом году девять городских пляжей получили международную экологическую награду "Голубой флаг".