На шахте в Донецкой области погиб горняк

Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования горняка на шахте в Доброполье Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 29 июня, около 16:00, на государственном предприятии "Добропольеуголь - добыча" шахта "Алмазная" во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего горняка.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Продолжается следствие.

Как сообщалось, в апреле на шахте в Днепропетровской области произошел обвал, погиб рабочий.