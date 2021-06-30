Из-за аномальной жары в Канаде погибли более 100 человек

Три дня подряд температура воздуха поднималась до 49,5 градусов.

Из-за аномальной жары в Канаде погибли более 100 человек

Аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек в городах провинции Британская Колумбия в Канаде.

По данным ВВС, полиция в районе столицы провинции Ванкувера отреагировала на более чем 130 внезапных смертей с пятницы. Большинство из умерших были пожилыми людьми или имели основные заболевания.

Во вторник Канада зафиксировала самую высокую в истории температуру уже третий день подряд - 49,5 градусов тепла в Литтоне, Британская Колумбия. Предыдущий национальный температурный рекорд - 45 градусов тепла - был установлен 5 июля 1937 года.

Как утверждают специалисты, жаркая волна обусловлена куполом высокого давления, нависающим над северо-западом США и Канадой.

Считается, что жара стала причиной гибели 65 человек в городе Ванкувер, сообщает полиция. Между тем в пригороде Бернаби было зарегистрировано по меньшей мере 34 внезапные смерти, а в районе Суррей - 38.

Напомним, в минувшие пятницу и субботу жара в Киеве побила многолетние рекорды.

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