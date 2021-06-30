В Харькове неизвестный стрелял в мужчину, полиция ввела план "Сирена"

В Московском районе Харькова приблизительно в 9:30 утра 30 июня неизвестный открыл стрельбу. Мужчина 1990 года рождения получил ранение в шею, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе полиции области.

"30 июня в 09:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Джерельной неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. По городу введена в действие полицейская операция «Сирена»", - сообщили правоохранители.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

Полиция проводит осмотр места происшествия и принимает меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Напомним, что в феврале в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.