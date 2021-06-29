Бритни Спирс похвасталась фигурой в купальнике

Бритни Спирс уже очень много лет живет под опекой своего отца, который заведует ее финансами. Несмотря на признание артистки в том, что опекун ее всячески ущемляет, звезда смогла улететь в отпуск на Гавайи.

Оттуда успешная в конце 90-х начале 00-х артистка поделилась видеороликом. Певица показала вид из окна ее отеля, а также запечатлела себя в купальнике. В кадре Бритни Спирс появилась в красном бикини, во всей красе продемонстрировав свою подтянутую фигуру.

Певица вернулась на Мауи, где она уже отдыхала. Туда она приехала не одна, а с бойфрендом, который на 12 лет ее моложе.

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Напомним, стало известно, что отец Бритни Спирс запрещает певице выходить замуж и рожать детей.