Под Тернополем загорелась свалка

В Малашевцах близ Тернополя загорелась свалка. Тушение пожара на площади ориентировочно 100 кв. м продолжается, информирует пресс-служба областного управления ГСЧС.

"29 июня в селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины Тернопольского района возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м.кв. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров", - говорится в сообщении.

Также на месте происшествия работают два трактора и самосвал, осуществляющие просыпку отсевом очагов пожара.

По состоянию на 15:30 ликвидация пожара на Малашевецкой свалке продолжается.

К тушению пожара привлечены 4 единицы техники и 16 человек личного состава ГСЧС, а также 5 единиц вспомогательной техники коммунальных и других служб. Организована бесперебойная подача воды на тушение путем ее подвоза.

Как сообщалось, 24 июня в центре Тернополя дотла сгорел ресторан "Коловорот". Огонь повредил расположенное рядом здание.