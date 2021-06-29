Экологи признали состояние Днепра катастрофическим

Исследования обнаружили более 160 загрязнителей, в частности гербициды, тяжелые металлы и ядохимикаты.

Экологи признали состояние Днепра катастрофическим
Фото: newsfiber.com

В поверхностных водах речного бассейна Днепра выявлен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты по результатам аудита эффективности выполнения мер Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года.

Исследования показали значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии, - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, происходящим из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые производились при использовании реки как транспортной артерии.

"Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - констатируется в сообщении.

На оздоровление бассейна Днепра и улучшение качества питьевой воды в течение 4 лет направили только 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей среды и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента.

В то же время использование бассейна реки за 2017-2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд куб. м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, возникнет необходимость ее полной очистки, а это - значительные нагрузки на госбюджет. Расходы могут быть более чем в 2 тыс. раз больше предусмотренных расходов из бюджета.

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