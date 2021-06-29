Киевский центр вакцинации на этой неделе будет работать 5 дней

В МВЦ будут прививать с 30 июня до 4 июля.

Киевский центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра на этой неделе будет работать с 30 июня по 4 июля.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса Helsi в Telegram.

"Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней - с 30 июня до 4 июля", - говорится в сообщении.

Также сервис открыл запись на прививки.

Отмечается, что вакцинировать будут препаратом Coronavac.

Вчера, 28 июня, в Украине сделали 17 065 прививок против коронавируса. С начала вакцинальной кампании были привиты 1 912 471 человек, две дозы получили 589 362 человека.

Напомним, Министерство здравоохранения заявило, что в ближайшее время в Украине могут разрешить вакцинацию от коронавирусной болезни несовершеннолетних.