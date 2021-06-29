В МИД подтвердили гибель украинского моряка на судне в Индийском океане

Другие моряки в результате инцидента не пострадали.

В МИД подтвердили гибель украинского моряка на судне в Индийском океане
Фото: facebook.com/IndianCoastGuard

Посольства Украины в Индии и Сингапуре выяснили, что в результате пожара на судне MSС MESSINA погиб один украинец, его тело доставили в Сингапур. Остальные члены экипажа, из них 26 украинцев, не пострадали.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Укринформ.

"25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения. Судно, на борту которого находилось 28 членов экипажа, из них - 26 граждан Украины, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур", - отмечается в сообщении.

Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное.

Сейчас MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия - до 4 июля.

Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Сингапуре.

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