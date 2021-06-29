В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество

Иностранец выманил миллион долларов у жителей Бельц.

В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество
Фото: ssu.gov.ua

Управление СБУ в Харьковской области и Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области задержали 32-летнего гражданина Молдовы, которого на родине приговорили к 15 годам лишения свободы за мошенничество.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

В течение 2013-2015 годов молдаванин обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение. В апреле 2016-го молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и приговорило к 15 годам лишения свободы.

В последние пять лет он находился в международном розыске по линии Интерпола.

В Украине он проживал по поддельным документам, постоянно меняя свои адреса.

Его поймали возле последнего временного жилья в Днепре. Мужчине грозит экстрадиция в Молдову для отбывания наказания.

Фото: ssu.gov.ua

По данным молдавских СМИ, в апреле 2016 года на 15 лет лишения свободы был осужден Максим Гуцу. Жертвами мошенника стали около двух десятков жителей города Бельцы, у которых он под разными предлогами занял 12 млн леев. Одним он говорил, что деньги отдаст в ближайшее время, других уверял, что долг вернет частями, но обязательно выплатит проценты (от 5% до 15%), третьим обещал неплохую прибыль от финансовых вливаний в его бизнес.

Пока шло расследование, подозреваемого в мошенничестве неоднократно задерживали, пока он в конце концов не сбежал из-под домашнего ареста.

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