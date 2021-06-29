20-летний нацгвардеец погиб под колесами поезда на Херсонщине

28 июня возле села Киселевка Херсонской области под поездом "Одесса - Харьков" погиб боец военной части 3056. Ведется следствие.

Об этом сообщила пресс-секретарь воинской части 3056 Алина Кобец, передает Суспільне.

"Боец воинской части 3056 вчера утром самовольно оставил воинскую часть и погиб под поездом. Причину его гибели пока не можем сказать, поскольку ведется следствие. Результатов экспертизы пока нет, поэтому говорить о том, был ли это суицид, сейчас не можем", - прокомментировала Кобец.

Парню было 20 лет, он родом с Херсонщины.

В части, где служил нацгвардеец-срочник, сообщили, что конфликтов с сослуживцами у него не было, офицеры к нему претензий также не имели, пишет местное издание Новый день. В день своей гибели юноша покинул часть без разрешения и поехал в Белозерский район, из которого он родом, где и совершил самоубийство.

В части предположили, что, возможно, причиной суицида могли быть какие-то домашние проблемы или ссора с девушкой. Однако окончательные причины должно установить следствие.

Имени погибшего нацгвардейца не называют.

Ранее в Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный.