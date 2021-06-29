20-летний нацгвардеец погиб под колесами поезда на Херсонщине

Военнослужащий самовольно покинул часть.

20-летний нацгвардеец погиб под колесами поезда на Херсонщине
Фото: censor.net

28 июня возле села Киселевка Херсонской области под поездом "Одесса - Харьков" погиб боец военной части 3056. Ведется следствие.

Об этом сообщила пресс-секретарь воинской части 3056 Алина Кобец, передает Суспільне.

"Боец воинской части 3056 вчера утром самовольно оставил воинскую часть и погиб под поездом. Причину его гибели пока не можем сказать, поскольку ведется следствие. Результатов экспертизы пока нет, поэтому говорить о том, был ли это суицид, сейчас не можем", - прокомментировала Кобец.

Парню было 20 лет, он родом с Херсонщины.

В части, где служил нацгвардеец-срочник, сообщили, что конфликтов с сослуживцами у него не было, офицеры к нему претензий также не имели, пишет местное издание Новый день. В день своей гибели юноша покинул часть без разрешения и поехал в Белозерский район, из которого он родом, где и совершил самоубийство.

В части предположили, что, возможно, причиной суицида могли быть какие-то домашние проблемы или ссора с девушкой. Однако окончательные причины должно установить следствие.

Имени погибшего нацгвардейца не называют.

Ранее в Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский миллиардер умер от ковида в МонакоРоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако
Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортахЖена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах
Москву залило дождем, улицы и метро подтопленыМоскву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человекКоличество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщине разоблачили морского браконьераНа Херсонщине разоблачили морского браконьера
В Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человекаВ Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человека
На Черниговщине в пожаре погибли молодые супругиНа Черниговщине в пожаре погибли молодые супруги
При пожаре в школе боевых искусств в Китае погибло 18 человек, большинство - маленькие детиПри пожаре в школе боевых искусств в Китае погибло 18 человек, большинство - маленькие дети
В США в результате тропического шторма погибли 13 человекВ США в результате тропического шторма погибли 13 человек
Вследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадалиВследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадали
На Киевщине погиб подросток, который хотел сделать селфи на железнодорожном мостуНа Киевщине погиб подросток, который хотел сделать селфи на железнодорожном мосту
С начала июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - детиС начала июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - дети
В Китае после масштабного взрыва газа погибли по меньшей мере 12 человекВ Китае после масштабного взрыва газа погибли по меньшей мере 12 человек
На Прикарпатье погиб мальчик, который упал в горную рекуНа Прикарпатье погиб мальчик, который упал в горную реку
Последние новости
Подгружаем последние новости