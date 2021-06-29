В Черноморском порту среди груза шин нашли нелегального мигранта из Турции

Пограничники вернули мужчину обратным рейсом.

В Черноморском порту среди груза шин нашли нелегального мигранта из Турции
Фото: dpsu.gov.ua

В Черноморском порту пограничники Одесского отряда обнаружили нелегального мигранта - гражданина Турции.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу Украины, спрятавшись в полуприцепе турецкой регистрации.

Как только грузовик прибыл на смотровую площадку для проверки, правоохранители заметили большой надрез тентовой части. После проверки в автомобиле нашли нелегального мигранта среди груза шин.

Иностранец имел с собой документы гражданина Турции. Он рассказал, что намеревался попасть на территорию Европейского Союза, а именно - в Германию.

Фото: dpsu.gov.ua

"А причиной выбора именно такого варианта «экстремального туризма» стала необходимость втайне бежать из своей страны, где его разыскивают правоохранительные органы за совершение преступления. За такую сделку иностранец якобы заплатил 1200 евро лицам, которые организовали ему такое путешествие. В настоящее время нелегальный мигрант возвращен обратным рейсом в Турцию", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, в марте СБУ сообщала, что перекрыла два канала незаконной миграции иностранцев в Украину.

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