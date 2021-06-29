В Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусом

Госпитализировали четырех больных, а также - 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В Киеве за минувшие сутки диагностировали 77 новых случаев коронавируса. Летальных случаев за сутки в столице не было.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"77 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего за период пандемии в городе 5 190 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 563", отметил Кличко.

Среди заболевших за сутки - 44 женщины в возрасте от 19 до 80 лет, 26 мужчин в возрасте от 21 до 65 лет, а также 5 девочек от 5 до 16 лет и двое мальчиков 5 и 13 лет.

Госпитализировали четырех больных, а также - 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 204 421 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 23, в Днепровском - 22 и в Соломенском районе - 13 случаев.

Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, 24 июня в столице обнаружили 223 больных коронавирусом. Впервые за долгое время летальных случаев в столице не было.