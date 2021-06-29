В Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусом

Госпитализировали четырех больных, а также - 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусом
Фото: terminovo.te.ua

В Киеве за минувшие сутки диагностировали 77 новых случаев коронавируса. Летальных случаев за сутки в столице не было.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"77 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего за период пандемии в городе 5 190 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 563", отметил Кличко.

Среди заболевших за сутки - 44 женщины в возрасте от 19 до 80 лет, 26 мужчин в возрасте от 21 до 65 лет, а также 5 девочек от 5 до 16 лет и двое мальчиков 5 и 13 лет.

Госпитализировали четырех больных, а также - 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 204 421 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 23, в Днепровском - 22 и в Соломенском районе - 13 случаев.

Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, 24 июня в столице обнаружили 223 больных коронавирусом. Впервые за долгое время летальных случаев в столице не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский миллиардер умер от ковида в МонакоРоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако
Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортахЖена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах
Москву залило дождем, улицы и метро подтопленыМоскву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человекКоличество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Блок рекламы


Похожие новости
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, выздоровели 582 человекаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, выздоровели 582 человека
За воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человекЗа воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человек
В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных фанатов из Санкт-ПетербургаВ Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных фанатов из Санкт-Петербурга
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 196 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 196 больных ковидом, один человек умер
В Украине за сутки обнаружили 876 новых случаев ковидаВ Украине за сутки обнаружили 876 новых случаев ковида
В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за суткиВ Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки
На пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочкуНа пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочку
Все места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июняВсе места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июня
За сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерлиЗа сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерли
ГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью гражданГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью граждан
Последние новости
Подгружаем последние новости