За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, выздоровели 582 человека

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 10 детей и трое медицинских работников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 322 человека; пятеро пациентов умерли. Выздоровели - 582 человека. Протестированы за сутки: 10 930 человек методом ПЦР, методом ИФА - 1 463 лица, экспресс-тестами - 4 282 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 234 463 человека. Выздоровели - 2 164 374. От осложнений заболевания умерли 52 300 человек. Всего было проведено 10 817 822 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, за воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, а вакцинировали - более 18 тысяч человек.