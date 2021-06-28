Умер украинский литературовед Владимир Моренец

В Киеве в возрасте 68 лет скончался литературовед, критик, переводчик Владимир Моренец.

Об этом сообщил глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, бывший президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

"Сегодня нас покинул Владимир Филиппович Моренец. Вечная ему память и Царствие Небесное", - написал он в фейсбуке.

Моренец был доктором филологических наук, профессором, лауреатом государственной премии имени Тараса Шевченко. Долгое время работал в НаУКМА, где преподавал теорию и историю литературы и заведовал кафедрой литературы. Был одним из основателей развития и формирования докторской школы НаУКМА.

"Талантливый и известный ученый, Владимир Филиппович пришел в Могилянку в сентябре 1996 ... С тех пор вся его жизнь была связана с нашим университетом, факультетом и возглавляемой им кафедрой литературоведения. Сколько начинаний и важных дел было сделано им на должностях заведующего кафедрой, декана магистериума, вице-президента, первого вице-президента", - написала в прощальном слове декан факультета экономических наук, профессор НаУКМА Марина Ткачук.