Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци на свидании

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все еще официально не подтвердили уже зафиксированный факт, что они снова вместе. Несмотря на то, что их уже много раз ловили папарацци на свидании и за поцелуями, влюбленные предпочитают молчать.

Дженнифер Лопес в мини-шортах сходила на свидание с Беном Аффлеком

Видимо, Беннифер (Бен и Дженнифер) усвоили урок. Дело в том, что 18 лет назад, когда они встречались в начале 00-х годов именно интерес публики и преследования прессы повлияли на расставание пары. Теперь же они живут по принципу "любовь любит тишину".

На днях Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци, подъехав к ресторану. Влюбленные выглядели очень счастливыми, пытаясь поскорее попасть внутрь заведения.

Дженнифер Лопес в мини-шортах сходила на свидание с Беном Аффлеком

Американская певица знает, как выглядеть сногсшибательно. Она покорила публику соблазнительным загорелым телом в коротеньких шортах. Их она выбрала для того, чтобы сходить на романтическое свидание с Аффлеком в Беверли-Хиллз. 51-летняя актриса дополнила свой образ белой майкой, светлым пиджаком, босоножками на завязках и интересной сумочкой. Джей Ло собрала волосы в гладкий хвост, а также нанесла нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Дженнифер Лопес в мини-шортах сходила на свидание с Беном Аффлеком

В возрасте 51 года Лопес выглядит потрясающе и может похвастаться стройными ногами без целлюлита, плоским животом, кубиками пресса, узкой талией и красивой и ровной бархатистой кожей.

Напомним, инсайдеры сообщили, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться до конца 2021 года.


Анастасия Березовская, Тудей

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