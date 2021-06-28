Москву залило дождем, улицы и метро подтоплены

Вода залила вестибюль и частично платформу станции "Ясенево".

Москву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Фото: УНН

В столице РоSSии Москве из-за ливня 28 июня затопило улицы и станции метро "Ясенево". Вода местами доходит автомобилям почти до окон. Из-за подтопления остановили движение на нескольких ветвях метрополитена, пишет РБК.

В частности, поезда не едут на Калужско-Рижскую линии от станции "Теплый стан" до "Новоясеневской". Там вода залила вестибюль и частично платформу.

Страшный ливень накрыл Москву.
В столице затопило улицы и станции метро. Остановлено движение на "оранжевой" и "голубой" ветках. Сильный ветер разметал листы утеплителей, валил деревья и даже строительные краны.#РоSSия #москва pic.twitter.com/wAs2UvrRuA

— Алексей Ковалёв ?? (@valeriv4nov) June 28, 2021

Также приостановлено движение поездов на Филевской линии и на наземной части между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Фото: УНН

Не едут в роSSийской столице и трамваи, в том числе и из-за деревьев, упавших на пути. В некоторых районах водой залило проезжую часть.

Согласно прогнозу, непогода в Москве продлится до 21 часа. Ожидается, что за день выпадет до 70% месячной нормы осадков.

Напомним, что непогода на этой неделе бурлила и в других странах, в частности в Польше, Италии и Украине. В десятых числах июня оккупированный Россией Крым залило так, что жители Керчи были вынуждены передвигаться на лодках.

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