Москву залило дождем, улицы и метро подтоплены

В столице РоSSии Москве из-за ливня 28 июня затопило улицы и станции метро "Ясенево". Вода местами доходит автомобилям почти до окон. Из-за подтопления остановили движение на нескольких ветвях метрополитена, пишет РБК.

В частности, поезда не едут на Калужско-Рижскую линии от станции "Теплый стан" до "Новоясеневской". Там вода залила вестибюль и частично платформу.

Страшный ливень накрыл Москву.

В столице затопило улицы и станции метро. Остановлено движение на "оранжевой" и "голубой" ветках. Сильный ветер разметал листы утеплителей, валил деревья и даже строительные краны. #РоSSия #москва pic.twitter.com/wAs2UvrRuA — Алексей Ковалёв ?? (@valeriv4nov) June 28, 2021

Также приостановлено движение поездов на Филевской линии и на наземной части между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Фото: УНН

Не едут в роSSийской столице и трамваи, в том числе и из-за деревьев, упавших на пути. В некоторых районах водой залило проезжую часть.

Согласно прогнозу, непогода в Москве продлится до 21 часа. Ожидается, что за день выпадет до 70% месячной нормы осадков.