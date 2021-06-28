Москву залило дождем, улицы и метро подтоплены

Вода залила вестибюль и частично платформу станции "Ясенево".
Фото: УНН
В столице РоSSии Москве из-за ливня 28 июня затопило улицы и станции метро "Ясенево". Вода местами доходит автомобилям почти до окон. Из-за подтопления остановили движение на нескольких ветвях метрополитена, пишет РБК.
В частности, поезда не едут на Калужско-Рижскую линии от станции "Теплый стан" до "Новоясеневской". Там вода залила вестибюль и частично платформу.
Страшный ливень накрыл Москву. В столице затопило улицы и станции метро. Остановлено движение на "оранжевой" и "голубой" ветках. Сильный ветер разметал листы утеплителей, валил деревья и даже строительные краны.#РоSSия#москваpic.twitter.com/wAs2UvrRuA
Также приостановлено движение поездов на Филевской линии и на наземной части между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Фото: УНН
Не едут в роSSийской столице и трамваи, в том числе и из-за деревьев, упавших на пути. В некоторых районах водой залило проезжую часть.
Согласно прогнозу, непогода в Москве продлится до 21 часа. Ожидается, что за день выпадет до 70% месячной нормы осадков.
Напомним, что непогода на этой неделе бурлила и в других странах, в частности в Польше, Италии и Украине. В десятых числах июня оккупированный Россией Крым залило так, что жители Керчи были вынуждены передвигаться на лодках.