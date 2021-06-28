Молодежный симфонический оркестр Украины получил "Золотой приз" фестиваля World Orchestra

Отличие как выдающийся дирижер также получила украинка Оксана Линево.

Молодежный симфонический оркестр Украины получил
Фото: Молодежний симфонический оркестр Украины в Facebook

Молодежный симфонический оркестр Украины получил награду "Золотой приз" World Orchestra Festival. Церемония награждения состоялась в Вене в субботу, сообщили на странице оркестра в Facebook.

Отличие как выдающийся дирижер также получила украинка Оксана Линив.

"Особенно приятно, что нас отметили при выполнении двух украинских произведений - Бориса Лятошинского, симфоническую поэму «Воссоединение» и 2-ю симфонию Евгения Станковича", - написала Линив в Facebook.

Участниками фестиваля были более 140 оркестров из 33 стран мира, добавили в DW.

Напомним, Линив получила награду "Лучший дирижер 2020 года". Это специальная премия в Германии, посвященная исключительно оперному искусству.

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