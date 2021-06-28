Молодежный симфонический оркестр Украины получил "Золотой приз" фестиваля World Orchestra
Отличие как выдающийся дирижер также получила украинка Оксана Линево.
Молодежный симфонический оркестр Украины получил награду "Золотой приз" World Orchestra Festival. Церемония награждения состоялась в Вене в субботу, сообщили на странице оркестра в Facebook.
Отличие как выдающийся дирижер также получила украинка Оксана Линив.
"Особенно приятно, что нас отметили при выполнении двух украинских произведений - Бориса Лятошинского, симфоническую поэму «Воссоединение» и 2-ю симфонию Евгения Станковича", - написала Линив в Facebook.
Участниками фестиваля были более 140 оркестров из 33 стран мира, добавили в DW.
Напомним, Линив получила награду "Лучший дирижер 2020 года". Это специальная премия в Германии, посвященная исключительно оперному искусству.