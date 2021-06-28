За воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человек

За воскресенье, 27 июня, в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19, медработников - 3). Общее количество заболевших достигло 2 234 281 человека, сообщили в пресс служба МОЗ.

Госпитализировали за вчера 384 человека. Умерли девять человек, выздоровели - 723. Лаборатории осуществили 12 098 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 52 295 летальных случаев, выздоровели 2 163 792 человека.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях", - сообщили в министерстве.

За воскресенье по стране вакцинировали 18 631 человека, привито против COVID-19 за сутки 27 июня 2021 года ... с начала прививочной кампании привито 1 904 880 человек.

Фото: МОЗ

Напомним, что в Украине со 2 июля вступают в силу новые карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма !дельта". Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительство) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, РоSSии и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней за последние две недели, надо непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им позволят попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования на границе будет отказано во въезде в Украину. В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. К местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации лиц с положительным тестом будет сопровождать полиция..