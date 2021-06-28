Полицейские Киева более 12 часов разыскивали мальчика в лесопарковой зоне

Ребенка нашли и передали родителям.

Полиция разыскала пятилетнего мальчика
Фото: Facebook Андрей Крищенко
Полиция разыскала пятилетнего мальчика
Столичные полицейские более 12 часов разыскивали пятилетнего мальчика Артема, который потерялся в лесопарковой зоне Голосеевского района. Ребенка нашли и передали родителям, сообщил в Facebook начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"200 полицейских Киева, патрульных, спецназовцев, ювеналов, участковых, 50 нацгвардейцев и волонтеров - разыскивали 5-летнего Артема в лесопарковой зоне Голосеевского района", - написал он.

Крищенко добавил, что ребенка осмотрели врачи. "С ним все хорошо, только немного покусали комары", - отметил Крищенко.

Напомним, на фоне жары на отдыхе у водоемов спасатели призывают украинцев быть осмотрительными и ответственными. За первую половину июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

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