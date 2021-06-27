Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены

Тина Кароль 26 июня приехала в Одессу, чтобы дать сольный концерт. Ни артистка, ни зрители не были готовы к тому, что концерт завершится намного быстрее, чем ожидалось. Из-за сильного ливня, который накрыл как фан-зону, так и сцену, Кароль не смогла продолжать петь, и ей пришлось прервать выступление.

Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены и поломанной крыши

Тина Кароль была ошеломлена работой организаторов концерта, которые не продумали никакого накрытия на случай дождя, и звезда должна была выступать под пляжным зонтом, который пропускает дождь, и с полотенцем в руках. Музыкантам также предложили зонты, но и это от ливня не спасло. Звучание не было надлежащего уровня, и не в состоянии продолжать концерт, Кароль после шестой песни вынуждена была уйти со сцены.

Мероприятие с участием Тины Кароль проходило в клубе Itaka Beach Club. Так как в Одессе вчера прошел сильный ливень, сцену и аппаратуру залило водой.

Тина пристыдила руководство заведения прямо перед публикой. Ведь люди купили деньги на концерт, но стать полноценными зрителями так и не смогли. Артистка извинилась перед зрителями, поблагодарила их и ушла со сцены вместе с музыкантами.

"Меня это, безусловно, огорчает, потому что я не могу полноценно звучать. Эти зонтики ... неужели нельзя сделать крышу? Позор...", – возмутилась Тина Кароль и прервала концерт, из уважения к себе и фанатам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @_natali_tn_

Ранее Тина Кароль в интервью рассказала, как хочет воспитать свою будущую дочь. При этом, артистка пока не готова к новым отношениям, поэтому планирует ли она рожать сама, или нет, поклонники узнают позже.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский миллиардер умер от ковида в МонакоРоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако
Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человекКоличество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
Непогода добралась до Ровно, очевидцы сообщают о падении деревьев на автомобилиНепогода добралась до Ровно, очевидцы сообщают о падении деревьев на автомобили
Александр Пономарев нашел любимую женщинуАлександр Пономарев нашел любимую женщину
Блок рекламы


Похожие новости
На Ровенщине из-за непогоды пострадали два человекаНа Ровенщине из-за непогоды пострадали два человека
Из-за непогоды без света в Украине остались более 800 населенных пунктовИз-за непогоды без света в Украине остались более 800 населенных пунктов
Более 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператораБолее 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператора
Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человекКоличество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
В Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 селВ Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 сел
В Киеве из-за падения заболеваемости ковидом сворачивают работу дополнительных больницВ Киеве из-за падения заболеваемости ковидом сворачивают работу дополнительных больниц
Количество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человекКоличество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человек
За сутки из-за осложнений от ковида умерли 40 украинцевЗа сутки из-за осложнений от ковида умерли 40 украинцев
Число госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 45 человекЧисло госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 45 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости