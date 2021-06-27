Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены

Тина Кароль 26 июня приехала в Одессу, чтобы дать сольный концерт. Ни артистка, ни зрители не были готовы к тому, что концерт завершится намного быстрее, чем ожидалось. Из-за сильного ливня, который накрыл как фан-зону, так и сцену, Кароль не смогла продолжать петь, и ей пришлось прервать выступление.

Тина Кароль была ошеломлена работой организаторов концерта, которые не продумали никакого накрытия на случай дождя, и звезда должна была выступать под пляжным зонтом, который пропускает дождь, и с полотенцем в руках. Музыкантам также предложили зонты, но и это от ливня не спасло. Звучание не было надлежащего уровня, и не в состоянии продолжать концерт, Кароль после шестой песни вынуждена была уйти со сцены.

Мероприятие с участием Тины Кароль проходило в клубе Itaka Beach Club. Так как в Одессе вчера прошел сильный ливень, сцену и аппаратуру залило водой.

Тина пристыдила руководство заведения прямо перед публикой. Ведь люди купили деньги на концерт, но стать полноценными зрителями так и не смогли. Артистка извинилась перед зрителями, поблагодарила их и ушла со сцены вместе с музыкантами.

"Меня это, безусловно, огорчает, потому что я не могу полноценно звучать. Эти зонтики ... неужели нельзя сделать крышу? Позор...", – возмутилась Тина Кароль и прервала концерт, из уважения к себе и фанатам.

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Ранее Тина Кароль в интервью рассказала, как хочет воспитать свою будущую дочь. При этом, артистка пока не готова к новым отношениям, поэтому планирует ли она рожать сама, или нет, поклонники узнают позже.