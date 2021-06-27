Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах

Таисия Сватко (Таюне) много лет находилась в тени своего супруга Олега Винника, но как только она начала сольную карьеру, о певице стали говорить намного чаще. В Сети начали всплывать архивные снимки звезды, на которых она позирует в разных образах - от более романтичных до самых брутальных. Супруга Олега Винника хорошо выглядит во всех образах и очень смело перевоплощается.

Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах

На одном из последних фото в фан-аккаунте в Instagram 47-летняя исполнительница позировала в кожаных коротких шортах и куртке, а также облегающей кофточке.

Фото сделано черно-белым, но на нем видно, что Таюне позирует без макияжа. Звездная супруга Олега Винника не так часто появляется на публике в неформальных образах, всегда при этом делает акцент на своей естественной красоте. Волосы Таисия оставляет распущенными, а наряды выбирает такие, чтобы выглядеть в них стройно.

"Девочка-бандитка", - подписали фанаты артистки это фото.

Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах

Недавно в Сети появилось архивное фото, на котором Олег Винник запечатлен с супругой много лет назад. На нем Таюне совершенно не похожа на себя сегодняшнюю. У певицы челка, более короткие волосы, и довольно старомодный наряд - джинсы с низкой посадкой и кофта с глубоким декольте.

Успешный певец одет в черные брюки, туфли с длинным носком, яркую рубашку с модным в 20-х принтом, а его шею, как и сейчас, украшает цепочка с крестиком. Уже тогда музыкант носил длинные волосы, а также челку.

В кадре Олег Винник и Таюне предстали вместе с двумя другими парами, которые снялись в клипе артиста на песню "Аромат моей мечты". Фото, скорей всего, сделано где-то в 2007 году, когда певец активно строил сольную карьеру.

Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах

Напомним, Олег Винник в дерзком образе заинтриговал фанаток неожиданным заявлением.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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