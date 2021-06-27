На Херсонщине разоблачили морского браконьера

Мужчина незаконно наловил креветок и атерины.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники в Херсонской области выявили браконьера, который незаконно ловил рыбу.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в районе Каржинского залива пограничники отдела "Скадовск" совместно с рыбоохранным патрулем обнаружили гражданина Украины, который осуществлял незаконный вылов водных живых биоресурсов", - говорится в сообщении.

С помощью запрещенных орудиев лова человек поймал 3 300 рыбин бычка, 180 рыбин атерины и около 5 килограммов черноморской креветки.

Фото: dpsu.gov.ua

Общая сумма убытков государству составляет более 110 тысяч гривен.

В действиях нарушителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Напомним, в мае в Полтавской области побили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаков.

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