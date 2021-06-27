В Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человека

Причиной конфликта стала граница участков на пляже, где устанавливали шезлонги.

В Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человека

Конфликт между двумя семьями владельцев отелей перерос в перестрелку, в результате которой были убиты четыре человека и еще двое - ранены.

Об этом пишет “Балканский обозреватель” в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании, в городе Пула Плаж.

Причиной конфликта стала граница участков на пляже, где они устанавливали шезлонги для туристов.

Среди двух убитых - два родных брата. Одному убитому было всего 20 лет, одному из раненых - 17.

Полиция изъяла пистолеты, которые, возможно, использовали во время ссоры.

Также были изъяты записи камер безопасности в районе, где, возможно, зафиксирован момент столкновения.

Напомним, 12 июня в американском городе Остин в штате Техас неизвестный открыл стрельбу, ранив 13 человек.

В мае неизвестные нападавшие открыли огонь по толпе во время концерта в американском городе Хайалиа (штат Флорида). В результате стрельбы погибли по меньшей мере двое человек, более 20 ранено.

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