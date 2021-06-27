В Украине обесточены 393 населенных пункта

На Киевщине электроснабжения нет в 129 селах и городах.

В Украине обесточены 393 населенных пункта
Фото: yavoriv-info.com.ua

В Украине из-за непогоды обесточено 393 населенных пункта в 8 областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Электроснабжения нет: в Киевской области - в 129 населенных пунктах, Черниговской - 73, Житомирской - 57, Черкасской - 50, Винницкой - 26, Львовской - 26, Кировоградской - 20 и Одесской - 12.

Кроме того, 26 июня во Львове продолжались работы по ликвидации последствий бури. "Подразделениями ГСЧС разрезано и убрано 18 деревьев на семи улицах. Всего с 25 июня откачано около 2 тыс. 830 куб. м воды с 23 приусадебных участков, из 13 жилых домов и 1 подземного перехода, разрезано и убрано 86 деревьев", - говорится в сообщении.

В течение суток от ГСЧС привлекалось 19 человек и 6 единиц техники - с начала непогоды 199 человек и 60 машин.

По состоянию на 07:00 воскресенье, 27 июня, спасатели работы завершили.

Напомним, 27 июня в северных, центральных и южных областях Украины - местами сильные ливни ((І уровень опасности, желтый), грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

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