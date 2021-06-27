В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных фанатов из Санкт-Петербурга

Выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто был в роSSийском городе.

В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса из-за футбольных болельщиков, которые вернулись с матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге (РоSSия).

Об этом пишет Радио Свобода.

В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из роSSийского города, сообщил 26 июня директор Института здравоохранения и общественного благосостояния Финляндии Мика Сальминен.

Прогнозируют, что это число возрастет.

В Санкт-Петербурге состоялись два из групповых матчей сборной Финляндии, против РоSSии - 16 июня и против Бельгии - 21 июня. На них, по оценкам, приехало около двух тысяч финнов. Институт призывает тех, кто побывал в РоSSии, сдать тест на коронавирус.

22 июня на границе РоSSии с Финляндией из-за тестирования на ковид возникли длинные очереди автобусов, которыми финны возвращались домой. В результате им позволили сделать тесты уже в Финляндии.

В РоSSии в последнее время начинается новая волна COVID-19 из-за распространения коронавируса штамма “дельта” (“индийский”), который является особенно заразным.

В частности, в Санкт-Петербурге 25 июня сообщили о 107 умерших от коронавирусного заболевания - столько жертв в РоSSии еще не бывало в одном городе за день с начала пандемии.

Кроме РоSSии, этот штамм сейчас вызывает наибольшее число заболеваний в Великобритании, Португалии и Южной Африке. В целом этот самый заразный из известных ныне штаммов распространился уже, по крайней мере, на 85 стран. По оценкам специалистов, для того, чтобы общество могло противостоять ему, должно быть вакцинировано более 80% населения.

Напомним, "индийский" штамм коронавируса выявили в Украине у 66-летней женщины и 16-летнего подростка, которые недавно вернулись из РоSSии.