На Черниговщине в пожаре погибли молодые супруги

В Черниговской области во время пожара жилого дома погибли молодые супруги.

Об этом сообщили местные спасатели.

Трагедия произошла в с. Рудовка Сухополовьянской территориальной общины, которое находится в 40 км от райцентра.

Служба спасения в г. Прилуки получила сообщение о пожаре 26 июня в 22:33.

На момент прибытия ГСЧС дом был охвачен огнем, а крыша упал внутрь здания. Пожарными в 23:20 пожар был локализован, а в 01:05 окончательно ликвидирован.

"Во время разбора конструкций здания в помещении кухни спасатели обнаружили тела хозяев 1994 по 1997 годов рождения. Накануне молодые супруги отдали своих двух детей родственникам погостить", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети.

"Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Следите за исправностью электрической сети и приборов, не перегружайте ее, включая одновременно несколько приборов. Заботьтесь о своей жизни и окружающих!", - призвали спасатели.

Напомним, Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинителный акт в отношении четырех лиц по факту пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.