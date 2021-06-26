Александр Пономарев нашел любимую женщину

Украинский певец Александр Пономарев больше не скрывает от публики свою любимую женщину. Исполнитель подтвердил, что счастлив в новых отношениях.

Александр Пономарев нашел свою суженую: певец рассказал о любимой женщине

Личная жизнь одного из самых популярных украинских артистов долгое время была окутана таинственностью. В одном из своих последних интервью Александр Пономарев признался, что не скрывает от публики свою новую избранницу, но наотрез отказался обсуждать свой роман. Известно лишь, что пара официально не оформила брак, ограничившись гражданскими отношениями.

Ранее народный артист Украины объяснял, что после негативного опыта в отношениях и развода в 2012 году, он не намерен придавать огласке подробности своей личной жизни.

"Мои личные дела после предыдущего опыта я теперь на обозрение не выношу. Точка", – заявил в интервью Александр Пономарев.

Александр Пономарев нашел свою суженую: певец рассказал о любимой женщине

Отметим, что Александр Пономарев был официально женат с 2006 по 2012 годы на Виктории Мартынюк. От этого брака у певца есть сын Александр. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения, артист принимает участие в воспитании сына. Именно Виктория Мартынюк ранее сообщила публике, что ее экс-муж нашел новую возлюбленную.

До женитьбы с Викторией Александр Пономарев около 10 лет прожил в гражданском браке с продюсером Аленой Мозговой, которая в 1998 году родила ему дочь Евгению.

Напомним, ранее Александр Пономарев рассказал, почему за много лет не выпустил ни одной новой песни.


Шевченко Лилия, Тудей

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