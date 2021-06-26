РоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако

Олегу Бурлакову в августе исполнилось бы 72 года.

РоSSийский миллиардер Олег Бурлаков 23 июня внезапно умер от коронавируса в Монако, куда он недавно приехал из Москвы.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на родственников бизнесмена.

Бурлаков, которому в августе исполнилось бы 72 года, был совладельцем "Стройлесбанка", ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".

В рейтинге "200 самых богатых бизнесменов РоSSии - 2021" он занял сто семьдесят седьмое место с оценкой состояния в $650 млн.

В последние годы Бурлаков упоминался в прессе чаще не как бизнесмен, а как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина") длиной 106,7 м. Уникальность судна заключается в том, что оно способно передвигаться за счет альтернативной энергии - солнечной и ветряной. В беседе с Forbes Бурлаков рассказывал, что вложил в судно более $ 250 млн, вырученных от продажи акций "Новоросцемент" и "Бурнафтогаз".

Несколько лет назад у Бурлакова начался бракоразводный процесс с женой. В 2020 году она подала на него в лондонский суд. У бизнесмена остались две дочери.

Напомним, в марте самый богатый человек Чехии, основатель и владелец компании PPF Group миллиардер Петр Келлнер погиб в результате аварии вертолета на Аляске.