С начала года змеи покусали более 20 украинцев

Летом в жаркое время змеи становятся малоподвижными, и люди могут не заметить их.

С начала года змеи покусали более 20 украинцев
Фото: livt.net

С начала 2021 года в Украине от укусов змей пострадали более двух десятков человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за год фиксируют несколько сотен таких обращений.

Пресмыкающиеся обычно активны с апреля по октябрь и наиболее активны в период размножения в апреле-мае и осенью. Однако летом в жаркое время змеи становятся малоподвижными, и люди могут не заметить их и наступить, сесть на них или лечь. Именно поэтому происходит большинство укусов.

Медики советуют: если вы идете в лес или в поле, где есть вероятность встретить змей, наденьте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые желательно заправить в обувь.

"Проверяйте место, где собираетесь отдохнуть. Постучите палкой по пеньку, поваленному стволу дерева или по камню, на который собираетесь сесть. Это хорошее место отдыха не только для вас, но и для пресмыкающихся", - говорится в сообщении.

В случае укуса рекомендуют немедленно ехать в медицинское учреждение, ведь только врач может оказать необходимую медицинскую помощь. Если вы запомните, как выглядела змея, которая вас укусила - это поможет подобрать правильное лечение.

Если в больницу ехать долго, нужно обеспечить покой и минимум движений пострадавшему человеку. Он должен пить много жидкости. При укусах в руки или ноги нужно зафиксировать их с помощью импровизированной шины (доски, палки), а по возможности приложить к ране лед, завернутый в ткань, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку.

Запрещено разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, обрабатывать рану дополнительно и накладывать жгут, так как могут возникнуть серьезные осложнения при его неправильном применении.

Напомним, жительница Харькова нашла у себя под кроватью сетчатого питона.

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