Во Львове продолжают ликвидировать последствия бури

Возобновлено движение электротранспорта, кроме нескольких маршрутов.

Фото: comfycity.lviv

Коммунальные службы города всю ночь ликвидировали во Львове последствия вчерашней непогоды и продолжают работать в настоящее время.

Об этом сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

Уже восстановлено горячее водоснабжение и практически восстановлено движение электротранспорта, кроме нескольких маршрутов, ликвидирована половина порывов на сетях уличного освещения, бригады работают над распилкой поваленных деревьев и над поврежденными крышами зданий.

По словам чиновницы, ночью было выявлено 145 порывов на сетях наружного освещения, 6 опор упали. В настоящее время ликвидировано 45% порывов, продолжают работать 4 бригады. "Ночью работало 50% освещения из 100%. Планируем за сегодня восстановить общегородское освещение на 80%", - отметила Ирина Маруняк.

Фото: comfycity.lviv

Восстановили движение электротранспорта, за исключением троллейбусов №22, 29 и 30 и трамвая № 3.

Как информируют в ГСЧС, на Львовщине в результате непогоды были подтоплены 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждены 12 крыш (из них 5 на административных зданиях и 7 - на жилых домах), 1 балкон , стена 1 дома. В результате падения дерева травмирован 1 человек (от госпитализации отказался).

Фото: comfycity.lviv

Отбуксированы 2 легковых автомобиля, высвобождены 9 автомобилей из-под деревьев и разрушенных конструкций. Разрезаны и убраны 50 деревьев. Всего откачано около 2 тыс. 480 м3 воды с 23 приусадебных участков и из 13 жилых домов.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: comfycity.lviv
Фото: comfycity.lviv
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: Львовский горсовет

Напомним, по состоянию на 07:00 субботы, 26 июня в Украине из-за последствий вчерашней непогоды обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

В пятницу, 25 июня, по Львову пронеслась мощная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Кроме того, были повреждены автомобили, припаркованные под деревьями.

Непогода достигла и Ровенской области. В сети очевидцы публиковали последствия непогоды, в частности, поломанные деревья. В регионе из-за непогоды пострадали два человека - от удара молнии и вследствие падения шифера.

В субботу, 26 июня, синоптики прогнозируют продолжение непогоды в западных, северных и южных областях.

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