Вследствие осложнений после ковида умерли еще 35 украинцев

Зафиксировано 756 новых случаев коронавируса.

Вследствие осложнений после ковида умерли еще 35 украинцев
Фото: Київрада

За пятницу, 25 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавируса, в частности, детей - 29, медработников - 12.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Летальных случаев - 35.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 526 человек и выздоровели - 1 835 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек и экспресс-тестами - 15 340 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 233 546 человек, выздоровели - 2 161 972 человека, летальных случаев - 52 269 и проведенных ПЦР-тестов - 10 780 868.

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма дельта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
Непогода добралась до Ровно, очевидцы сообщают о падении деревьев на автомобилиНепогода добралась до Ровно, очевидцы сообщают о падении деревьев на автомобили
В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревномВ Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном
Бритни Спирс мечтает завести еще детейБритни Спирс мечтает завести еще детей
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
Блок рекламы


Похожие новости
После бури во Львове повалены деревья, затоплены улицы, повреждены крышиПосле бури во Львове повалены деревья, затоплены улицы, повреждены крыши
Семье умершего от коронавируса врача Олега Гайды выплатили компенсацию после года судебной тяжбыСемье умершего от коронавируса врача Олега Гайды выплатили компенсацию после года судебной тяжбы
В Украине за сутки обнаружили 876 новых случаев ковидаВ Украине за сутки обнаружили 876 новых случаев ковида
Более 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператораБолее 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператора
Плавкран "Захарий" после ремонта вернулся к строительству вантового моста в ЗапорожьеПлавкран "Захарий" после ремонта вернулся к строительству вантового моста в Запорожье
Вследствие ливня на Буковине повреждены четыре школы, разрушены 19 мостовВследствие ливня на Буковине повреждены четыре школы, разрушены 19 мостов
За сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерлиЗа сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерли
В Украине за сутки - 296 случаев ковида, госпитализировали 318 человекВ Украине за сутки - 296 случаев ковида, госпитализировали 318 человек
В Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участковВ Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участков
В Киеве зафиксировали 91 новый случай ковидаВ Киеве зафиксировали 91 новый случай ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости