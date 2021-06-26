Вследствие осложнений после ковида умерли еще 35 украинцев

За пятницу, 25 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавируса, в частности, детей - 29, медработников - 12.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Летальных случаев - 35.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 526 человек и выздоровели - 1 835 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек и экспресс-тестами - 15 340 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 233 546 человек, выздоровели - 2 161 972 человека, летальных случаев - 52 269 и проведенных ПЦР-тестов - 10 780 868.

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма дельта.