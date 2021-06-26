На Ровенщине из-за непогоды пострадали два человека

В Ровенской области из-за непогоды в пятницу, 25 июня, пострадали два человека.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Один человек пострадал от удара молнии и еще один - в результате падения шифера.Пострадавшие госпитализированы в больницу.

"25 июня в результате интенсивных осадков и порывов ветра подразделениями ГСЧС на территории области совершено 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев", - говорится в сообщении.

Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровля Клесовского поселкового совета.

Фото: rivnepost.rv.ua

"К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 11 единиц техники. Работы завершены", - добавили в ГСЧС.

Напомним, по состоянию на 07:00 субботы, 26 июня, в Украине из-за последствий вчерашней непогоды обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

В пятницу, 25 июня, по Львову прошла мощная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Кроме того, были повреждены автомобили, припаркованные под деревьями.

Непогода также достигла и Ровенской области. В сети очевидцы публиковали последствия бури, в частности, поломанные деревья.

В субботу, 26 июня, синоптики прогнозируют продолжение непогоды в западных, северных и южных областях.