Из-за непогоды без света в Украине остались более 800 населенных пунктов

По состоянию на 07:00 субботы, 26 июня, в Украине из-за последствий вчерашней непогоды обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Ровенская область - 340 населенных пунктов, Львовская - 209, Житомирская - 101, Хмельницкая - 78, Киевская - 28, Закарпатская - 22, Черниговская - 19, Тернопольская - 8 и Черновицкая - 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в пятницу, 25 июня, по Львову прошла мощная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Кроме того, раздавило автомобили, припаркованные под деревьями.

Непогода также прошлась и по Ровенской области. В сети очевидцы публиковали последствия бури, в частности, поломанные деревья.