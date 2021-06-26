Непогода добралась до Ровно, очевидцы сообщают о падении деревьев на автомобили

Спасатели призывают жителей не выходить без надобности из дома и не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода.

На Ровенщине бушует непогода - с 19 часов на территории области фиксируется сильный порывистый ветер, грозы и дождь.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровненской области.

"На спецлинию "101" от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили.

Спасатели Ровенщины призывают жителей не выходить без надобности из дома и не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода. Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на все сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы", - говорится в сообщении.

В сети очевидцы публикуют последствия непогоды, в частности, поломанные дерева. Так в центре Ровно дерево упало на дорогу.

В городе также также наблюдаются проблемы с линиями электропередач. Отдельные улицы из-за непогоды подтоплены.

На некоторых участках трассы Киев-Чоп движение авто затруднено из-за поваленных деревьев и веток.

Напомним, ранее сегодня по Львову прошла сильная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также раздавило и автомобили, припаркованные под деревьями.