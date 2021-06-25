После бури во Львове повалены деревья, затоплены улицы, повреждены крыши

Из-за отключения тока электротранспорт в городе не ходит.

После обеда в пятницу, 25 июня, по Львову прошла мощная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также были раздавлены автомобили, припаркованные под деревьями.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Из-за последствий сильного ливня и грозы не курсирует часть общественного транспорта, информирует Львовский портал.

Очевидцы сообщают также о поврежденных крышах в разных районах Львова.

По оперативным данным, по состоянию на 17:30 в Львове повалены 55 деревьев, произошло шесть порывов сетей электротранспорта, упали пять опор "Львовоблэнерго", обнаружены порывы на сетях "Львовсвета".

Коммунальные службы уже работают на местах и ликвидируют повреждения. Завтра для коммунальщиков объявлен рабочий день.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

По информации "Львовэлектротранса", из-за отключения тока электротранспорт в городе не ходит. Прогнозируют, что подачу тока восстановят только после полного прекращения непогоды. Также нужно будет очистить трамвайные пути и контактную сеть от поваленных деревьев.

Из-за непогоды во львовском аэропорту задержали по меньшей мере пять рейсов. Также на территории аэродрома периодически выключают свет. Пассажиры сообщают о существенных задержках с прохождением таможенного контроля и получением багажа, передает zaxid.net.

Львовян просят по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест около конструкций и деревьев.