После бури во Львове повалены деревья, затоплены улицы, повреждены крыши
Из-за отключения тока электротранспорт в городе не ходит.
После обеда в пятницу, 25 июня, по Львову прошла мощная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также были раздавлены автомобили, припаркованные под деревьями.
Из-за последствий сильного ливня и грозы не курсирует часть общественного транспорта, информирует Львовский портал.
Очевидцы сообщают также о поврежденных крышах в разных районах Львова.
По оперативным данным, по состоянию на 17:30 в Львове повалены 55 деревьев, произошло шесть порывов сетей электротранспорта, упали пять опор "Львовоблэнерго", обнаружены порывы на сетях "Львовсвета".
Коммунальные службы уже работают на местах и ликвидируют повреждения. Завтра для коммунальщиков объявлен рабочий день.
По информации "Львовэлектротранса", из-за отключения тока электротранспорт в городе не ходит. Прогнозируют, что подачу тока восстановят только после полного прекращения непогоды. Также нужно будет очистить трамвайные пути и контактную сеть от поваленных деревьев.
Из-за непогоды во львовском аэропорту задержали по меньшей мере пять рейсов. Также на территории аэродрома периодически выключают свет. Пассажиры сообщают о существенных задержках с прохождением таможенного контроля и получением багажа, передает zaxid.net.
Львовян просят по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест около конструкций и деревьев.