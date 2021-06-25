Госпотребслужба назвала вероятную причину массового отравления в Харькове

Источником вспышки мог быть больной работник ресторана.

Госпотребслужба назвала вероятную причину массового отравления в Харькове

Основной причиной вспышки кишечной инфекции в Харькове, в результате которой пострадали 90 человек, стало несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, имевшими общую кухню. Вероятный источник вспышки - больной работник.

Об этом информирует Госпродпотребслужба.

"Решением главного государственного инспектора, главного государственного ветеринарного инспектора Харьковской области два ресторана временно закрыты. Одному из них направлено требование об уничтожении, отзыве и/или изъятии из обращения пищевых продуктов, несущих угрозу здоровью и жизни человека", - говорится в сообщении.

Напомним, отравления связывают с употреблением суши в сети ресторанов "Якитория" и "Мафия". Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что "там (в ресторанах, - ред.) везде жуткая антисанитария". Он отметил, что в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидрасследования.

Впоследствии у госпитализированных вследствие отравления пациентов обнаружили сальмонеллу, стафилококк и кишечную палочку.

По факту отравления возбуждено уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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