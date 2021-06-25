Криминального авторитета из санкционного списка СНБО депортировали из Украины

Криминального авторитета «Вато Кипиани» депортировали из Украины. Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

«42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу «Вато Кипиани» ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире роSSийских и грузинских «воров в законе», контролировал группировки, занимающиеся вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний», - говорится в сообщении.

Правоохранители принудительно вернули «Вато Кипиани» в Грузию, запретив ему въезд на территорию Украины.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Напомним, 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов - иностранцев. Отмечалось, что их активы будут заблокированы, им не будут давать гражданство и вид на жительство, их въезд в Украину будет запрещен.

21 мая президент Зеленский ввел в действие решение СНБО.

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине из 34 "воров в законе" не осталось ни одного, а криминальных авторитетов осталось 42 из 111.