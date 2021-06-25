При пожаре в школе боевых искусств в Китае погибло 18 человек, большинство - маленькие дети

Что стало причиной возгорания - пока не известно.

При пожаре в школе боевых искусств в Китае погибло 18 человек, большинство - маленькие дети
Фото: Twitter

По меньшей мере 18 человек погибли и 16 пострадали после пожара, произошедшего в школе боевых искусств в Китае. Многие из них - это маленькие дети.

По сообщениям ВВС, большинство жертв были учениками в возрасте от 7 до 16 лет, которые жили и учились в Центре боевых искусств Чженсин в провинции Хэнань.

Огонь вспыхнул утром 25 июня, его ликвидировали. Что стало причиной возгорания - пока не известно.

Ответственное лицо центра боевых искусств арестовали.

Всего в школе-интернате в момент пожара, вспыхнувшего в 3:00 по местному времени, находилось 34 ученика.

Пострадавших учеников быстро перевезли в местную больницу. Родители говорят, что им ничего не объяснили, а также не позволили им увидеться с детьми, пишет Reuters.

В провинции Хэнань размещен также знаменитый храм Шаолинь, родина китайских боевых искусств, где тысячи учеников учатся в лагерях кунг-фу.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорел двухэтажный жилой корпус, во время пожара погибли трое детей.

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