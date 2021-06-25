В Киеве за минувшие сутки обнаружили 196 больных ковидом, один человек умер

Выздоровели за прошедшие сутки 387 киевлян

?В Киеве за минувшие сутки обнаружили 196 больных ковидом, один человек умер
Фото: terminovo.te.ua

В Киеве за минувшие сутки диагностировали 196 новых случаев ковида. Один человек умер.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает КГГА.

"За прошедшие сутки в городе обнаружили 196 инфицированных. Умерла одна женщина в возрасте 71 года. Всего за период пандемии в столице 5 186 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 213 030", - сказал Кличко.

Среди заболевших 109 женщин в возрасте от 27 до 80 лет и 7 девочек от 9 месяцев до 14 лет, а также 75 мужчин в возрасте от 27 до 80 лет и 5 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, четверо медиков.

Выздоровели за прошедшие сутки 387 киевлян. Всего коронавирус преодолели 203 934 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 28 и в Дарницком районе - 27 случаев.

"За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 18 больных коронавирусом. А также госпитализировали 49 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть всего в больницы за сутки попали 67 человек. В стационарах столицы сегодня лечатся 252 больных коронавирусом. 143 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 225 человек. Под аппаратами ИВЛ - 6 больных", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве 24 июня обнаружили 223 больных коронавирусом. Впервые за долгое время летальных случаев в столице не было.

Отметим, что все места по записи в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре на 24-27 июня уже заняты. Осталась только "живая очередь".

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