Семье умершего от коронавируса врача Олега Гайды выплатили компенсацию после года судебной тяжбы

Медик умер от осложнений ковида в июне прошлого года.

Семье умершего от коронавируса врача Олега Гайды выплатили компенсацию после года судебной тяжбы
Олег Гайдаа
Фото: Vgorode Львів

Правительство выплатило компенсацию за смерть от коронавируса черкасского врача Олега Гайды спустя почти год судебной тяжбы и проверок спецкомиссий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Голоса", член медкомитета Верховой Рады Ольга Стефанишина.

"Почти год его сын Игорь Гайда доказывал в судах и на спецкомиссии, что его отец умер от #Covid-19#. И вот сегодня утром Игорь сообщил мне радостную новость: выплату наконец осуществили! Долгие дни и месяцы борьбы завершились победой над системой", - написала депутат .

Олег Гайда заразился коронавирусом и умер от осложнений в июне прошлого года. Согласно закону, семья должна была получить компенсацию, но правительству понадобилось сразу три спецкомиссии для доказательства того, что врач заразился именно на работе. После этого родственникам пришлось отстаивать позицию в судах.

Напомним, по закону, семьи умерших должны получить компенсацию от государства - 1 млн 576 тыс. 500 гривен, но только если будет доказано, что медик заразился коронавирусом на рабочем месте.

Закон был принят в мае 2020 года. По состоянию на декабрь, по данным Bihus.info, только 21 из 236 семей умерших от ковида медиков получила компенсации. Государство затянуло процесс выплат даже семье врача Ивана Венжиновича, лицо которого на бордах страны было размещено как символ борьбы с коронавирусом. Ситуация осложнялась тем, что при жизни мужчины взятые у него тесты на ковид были отрицательными. Подробнее читайте в материале "Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі".

В январе 2021 года правительство урегулировало процедуру расследования случаев смерти медработников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, в результате заболевания ковидом.

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