По Чехии пронесся мощный торнадо

В Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо. Сообщается как минимум о 300 пострадавших, есть погибшие.

Об этом сообщает Би-би-си.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонин и части прилегающих сел - Лужицы, Грушки, Моравская Нова Весь и Микулчице, сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

Спасатели ищут людей под завалами, пострадавшим оказывают экстренную помощь. Также объявлена чрезвычайная ситуация.

"К сожалению, мы подтверждаем, что есть и жертвы, но точного числа я не могу назвать", - цитирует Кропачкову агентство France Press. Она уточнила, что количество жертв, вероятно, не достигнет десятков.

Директор больницы города Годонин сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу привезли около 200 человек.

Наиболее пострадавшие районы выглядели как после боевых действий. Это видно на видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

В селе Грушки разрушена почти половина домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С домов сорвало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На дома падал град размером до 10 сантиметров.

Фото: ct24.ceskatelevize.cz

На скоростной магистрали Прага - Братислава, неподалеку от пострадавших населенных пунктов, из-за поваленных деревьев и опор линий электропередачи образовался транспортный затор более 50 км в обоих направлениях. Более 120 тысяч домов в Чехии остались без электричества.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.

Власти предлагают пострадавшим первичную компенсацию в размере около 2,7 тысячи долларов. Сейчас идет сбор помощи пострадавшим.

Фото: ceskenoviny.cz