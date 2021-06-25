По Чехии пронесся мощный торнадо

В Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо. Сообщается как минимум о 300 пострадавших, есть погибшие.
Об этом сообщает Би-би-си.
Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонин и части прилегающих сел - Лужицы, Грушки, Моравская Нова Весь и Микулчице, сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.
Спасатели ищут людей под завалами, пострадавшим оказывают экстренную помощь. Также объявлена чрезвычайная ситуация.
"К сожалению, мы подтверждаем, что есть и жертвы, но точного числа я не могу назвать", - цитирует Кропачкову агентство France Press. Она уточнила, что количество жертв, вероятно, не достигнет десятков.
Директор больницы города Годонин сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу привезли около 200 человек.
Наиболее пострадавшие районы выглядели как после боевых действий. Это видно на видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.
В селе Грушки разрушена почти половина домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С домов сорвало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На дома падал град размером до 10 сантиметров.
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
На скоростной магистрали Прага - Братислава, неподалеку от пострадавших населенных пунктов, из-за поваленных деревьев и опор линий электропередачи образовался транспортный затор более 50 км в обоих направлениях. Более 120 тысяч домов в Чехии остались без электричества.
На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.
Власти предлагают пострадавшим первичную компенсацию в размере около 2,7 тысячи долларов. Сейчас идет сбор помощи пострадавшим.
Фото: ceskenoviny.cz
Напомним, во вторник, 22 июня, по Польше пронесся мощный ураган. Сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.