В Украине за сутки обнаружили 876 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 489 человек.

За прошедшие сутки, 24 июня, в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 36 детей и 32 медицинских работника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 489 человек. 53 человека умерли. Выздоровели - 2 405 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 19 481 человек, методом ИФА - 9 160 человек, экспресс-тестами - 17 079 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 232 790 человек, выздоровели - 2 160 137. От осложнений заболевания умерли 52 234 пациента. Всего было проведено 10 759 153 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.