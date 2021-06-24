«Тени забытых предков» Параджанова признали лучшим фильмом в истории украинского кино

Рейтинг составлен по результатам опроса Довженко-Центра вместе с Союзом кинокритиков Украины. В опросе приняли участие 70 киноэкспертов.

«Тени забытых предков» Параджанова признали лучшим фильмом в истории украинского кино
Кадр з фільму «Тіні забутих предків»

24 июня на X Книжном Арсенале состоялась презентация рейтинга 100 лучших фильмов в истории украинского кино, составленного по результатам опроса Довженко-Центра вместе с Союзом кинокритиков Украины.

В первую десятку фильмов вошли:

  • 1. «Тени забытых предков» (1964), реж. Сергей Параджанов
  • 2. «Земля» (1930), реж. Александр Довженко
  • 3. «Человек с киноаппаратом» (1930), реж. Дзига Вертов
  • 4. «Племя» (2014), реж. Мирослав Слабошпицкий
  • 5. «Каменный крест» (1968), реж. Леонид Осыка
  • 6. «Астенический синдром» (1989), реж. Кира Муратова
  • 7. «Полеты во сне и наяву» (1982), реж. Роман Балаян
  • 8. «Белая птица с черной отметиной» (1970), реж. Юрий Ильенко
  • 9. «Долгие проводы» (1971), реж. Кира Муратова
  • 10. «Вавилон ХХ» (1979), реж. Иван Миколайчук

Полный рейтинг фильмов, а также индивидуальные экспертные списки можно посмотреть на сайте Довженко-Центра.

Также на мероприятии состоялся анонс специальной программы Довженко-Центра на 12-м Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 14 по 21 августа в Одессе. Программу "Независимые" создали по результатам рейтинга: в нее вошли семь полнометражных фильмов из топ-100, произведенных за 30 лет украинской независимости.

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