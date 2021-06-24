«Тени забытых предков» Параджанова признали лучшим фильмом в истории украинского кино
Рейтинг составлен по результатам опроса Довженко-Центра вместе с Союзом кинокритиков Украины. В опросе приняли участие 70 киноэкспертов.
24 июня на X Книжном Арсенале состоялась презентация рейтинга 100 лучших фильмов в истории украинского кино, составленного по результатам опроса Довженко-Центра вместе с Союзом кинокритиков Украины.
В первую десятку фильмов вошли:
- 1. «Тени забытых предков» (1964), реж. Сергей Параджанов
- 2. «Земля» (1930), реж. Александр Довженко
- 3. «Человек с киноаппаратом» (1930), реж. Дзига Вертов
- 4. «Племя» (2014), реж. Мирослав Слабошпицкий
- 5. «Каменный крест» (1968), реж. Леонид Осыка
- 6. «Астенический синдром» (1989), реж. Кира Муратова
- 7. «Полеты во сне и наяву» (1982), реж. Роман Балаян
- 8. «Белая птица с черной отметиной» (1970), реж. Юрий Ильенко
- 9. «Долгие проводы» (1971), реж. Кира Муратова
- 10. «Вавилон ХХ» (1979), реж. Иван Миколайчук
Полный рейтинг фильмов, а также индивидуальные экспертные списки можно посмотреть на сайте Довженко-Центра.
Также на мероприятии состоялся анонс специальной программы Довженко-Центра на 12-м Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 14 по 21 августа в Одессе. Программу "Независимые" создали по результатам рейтинга: в нее вошли семь полнометражных фильмов из топ-100, произведенных за 30 лет украинской независимости.