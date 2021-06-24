Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться до конца 2021 года

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили свой роман после 18-летней разлуки. За это время каждый из них состоял в браке и обзавелся детьми. Певица воспитывает близнецов от Марка Энтони, а у актера трое детей с Дженнифер Гарнер.

Беннифер (Дженнифер и Бен) расстались в 2004 году спустя некоторое время после помолвки. Актриса была очень огорчена, так как любила Аффлека, а он просто был не готов остепениться и завести семью. Однако все эти годы они думали друг о друге и очень счастливы, что у них выпала возможность продолжить отношения с того места, на котором они оборвались почти 20 лет назад.

По информации источников, приближенных к звезде фильма "Исчезнувшая", 48-летний Бен Аффлек не хочет терять времени и планирует позвать Дженнифер Лопес замуж до конца этого года. Инсайдер сообщил, что актер не позволит себе во второй раз потерять любимую.

"Этим отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они возобновились с того места, на котором остановились, — говорит источник. – Джен и Бен оба знают друг о друге все – хорошее и плохое. Они не начинали с нуля. Они объявят обо всем официально до конца года".

По его словам, ни Лопес, ни Аффлек не играют. Они искренни. И вопрос стоит не в том, поженятся ли они, а остается узнать – когда. Инсайдер уверен, что к концу 2021 года долгожданное событие все-таки свершится.

Напомним, Бен Аффлек сблизился с детьми Дженнифер Лопес. Близнецы подружились с новым бойфрендом мамы.