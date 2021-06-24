Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться до конца 2021 года

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили свой роман после 18-летней разлуки. За это время каждый из них состоял в браке и обзавелся детьми. Певица воспитывает близнецов от Марка Энтони, а у актера трое детей с Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться до конца 2021 года

Беннифер (Дженнифер и Бен) расстались в 2004 году спустя некоторое время после помолвки. Актриса была очень огорчена, так как любила Аффлека, а он просто был не готов остепениться и завести семью. Однако все эти годы они думали друг о друге и очень счастливы, что у них выпала возможность продолжить отношения с того места, на котором они оборвались почти 20 лет назад.

По информации источников, приближенных к звезде фильма "Исчезнувшая", 48-летний Бен Аффлек не хочет терять времени и планирует позвать Дженнифер Лопес замуж до конца этого года. Инсайдер сообщил, что актер не позволит себе во второй раз потерять любимую.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться до конца 2021 года

"Этим отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они возобновились с того места, на котором остановились, — говорит источник. – Джен и Бен оба знают друг о друге все – хорошее и плохое. Они не начинали с нуля. Они объявят обо всем официально до конца года".

По его словам, ни Лопес, ни Аффлек не играют. Они искренни. И вопрос стоит не в том, поженятся ли они, а остается узнать – когда. Инсайдер уверен, что к концу 2021 года долгожданное событие все-таки свершится.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться до конца 2021 года

Напомним, Бен Аффлек сблизился с детьми Дженнифер Лопес. Близнецы подружились с новым бойфрендом мамы.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человекКоличество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревномВ Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном
Блок рекламы


Похожие новости
Дженнифер Энистон и Брэд Питт вместе или нетДженнифер Энистон и Брэд Питт вместе или нет
Книжный Арсенал выбрал самую красивую книгу Украины- 2021Книжный Арсенал выбрал самую красивую книгу Украины- 2021
Жителя Закарпатья приговорили к 7 годам заключения за доведение падчерицы до самоубийстваЖителя Закарпатья приговорили к 7 годам заключения за доведение падчерицы до самоубийства
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина попал в список лучших фильмов года по версии The GuardianФильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина попал в список лучших фильмов года по версии The Guardian
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике прогулялась по пустому пляжуДженнифер Лопес в откровенном купальнике прогулялась по пустому пляжу
"Золота Дзиґа-2021": лучшим фильмом признана "Атлантида" Валентина Васяновича"Золота Дзиґа-2021": лучшим фильмом признана "Атлантида" Валентина Васяновича
Количество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-гоКоличество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-го
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два годаМужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два года
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
Последние новости
Подгружаем последние новости