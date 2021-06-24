Более 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператора

Украинское консульство в Салониках организует для них помощь.

Более 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператора
Фото: flaggenplatz.ch

В Греции из-за финансовых проблем туроператора остаются более 500 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее греческий туроператор Mouzenidis Travel объявил о приостановлении обслуживания туров из Украины до 26 июня. В четверг в компании анонсировали продление этого срока до 31 июля.

Сейчас посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину.

Сообщается, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался покинутым на произвол судьбы. Напоминаем, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки действительности приобретенного тура", - отметили в МИД.

Однако ранее, 17 июня, в украинском офисе Mouzenidis Travel сообщали, что ее клиенты, находящиеся сейчас в Греции, могут получить туристические услуги в полном объеме: проживание в забронированных отелях и обратные авиарейсы. Тем же клиентам, чьи туры еще не начались, предлагали перебронировать их на сентябрь или на летний сезон 2022 года по тем же ценам.

Напомним, с 14 мая правительство Греции после локдауна разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе и для граждан Украины.

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