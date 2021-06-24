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2021-06-24
В центре Киева на Липинского произошел пожар в пятиэтажке
Горел мансардный этаж дома напротив велотрека.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В четверг, 24 июня, произошел пожар в центре Киева на улице Липинского.
По данным спасателей, в доме №10, который находится напротив велотрека, горел мансардный этаж. Площадь пожара составила 120 кв. м.
Огонь удалось погасить в 14:22, примерно через полтора часа после получения информации о пожаре. Квартира, которая горела, получила значительные повреждения.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.
Жертв и пострадавших среди людей нет.
Напомним, что утром 24 июня в центре Тернополя сгорела пристройка ресторана "Коловорот".